Cette annonce intervient alors que les précédentes trêves n'ont quasiment jamais été respectées depuis que le conflit a éclaté le 15 avril entre les troupes du général Abdel Fattah al-Burhane et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo.

"Les représentants des forces armées soudanaises et les FSR se sont accordés sur un cessez-le-feu dans tout le pays à partir de (samedi) 10 juin à 6 heures, heure de Khartoum", (04H00 GMT), ont annoncé l'Arabie saoudite et les Etats-Unis, selon un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères du royaume du Golfe.

Les parties se sont engagées à cesser les violences pendant la durée de la trêve et à permettre "l'arrivée de l'aide humanitaire dans tout le pays".

Washington et Ryad disent partager la "frustration" des Soudanais après le non-respect des précédentes trêves.

"Si les parties ne respectent pas le cessez-le-feu de 24 heures, les médiateurs devront envisager d'ajourner les discussions de Jeddah", ont prévenu les médiateurs.

Ryad avait déclaré la semaine dernière chercher avec les Américains à "poursuivre les discussions" pour parvenir à un cessez-le-feu "effectif", après que les négociations ont été officiellement suspendues.

Mais, selon la diplomatie saoudienne, des émissaires de l'armée et des paramilitaires se trouvent toujours à Jeddah.

L'annonce de vendredi intervient au lendemain d'une visite en Arabie saoudite du chef de la diplomatie américaine Antony Blinken qui avait assuré que Washington et Ryad tenaient à "poursuivre leur solide coopération" et à "mettre fin aux combats au Soudan".

Le conflit a fait plus de 1.800 morts et provoqué une grave crise humanitaire dans l'un des pays déjà parmi les plus pauvres au monde.