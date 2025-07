Le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi que le déploiement d'armes nucléaires tactiques en Biélorussie commencera cet été et que la construction des installations nécessaires devrait être achevée d’ici les 7 et 8 juillet.

"Sur les questions les plus sensibles sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord, tout se déroule comme prévu. Comme vous le savez, la préparation des installations concernées se termine les 7 et 8 juillet et nous commencerons immédiatement les activités liées au déploiement des types d'armes concernés sur votre territoire”, a indiqué Poutine lors d'une réunion avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko à Sotchi.

Les ministres de la Défense russe et biélorusse avaient signé fin mai un accord sur le déploiement des armes nucléaires russes en Biélorussie, stipulant les conditions de leur stockage dans une installation de stockage spéciale.

Plus tôt cette année, Poutine a annoncé que la Russie déploierait des armes nucléaires tactiques et achèverait la construction d'une installation de stockage spéciale pour celles-ci dans la Biélorussie voisine.

Poutine a déclaré que cette décision répondait à des risques croissants pour la sécurité, soulignant que Moscou avait suivi les États-Unis qui ont déployé leurs armes nucléaires tactiques dans les pays européens.​​​​​​​