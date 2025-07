Le président de la République turque de Chypre du Nord (RTCN) a salué le projet du chef de l’Etat turc Recep Tayyip Erdogan d'effectuer la première visite à l'étranger de son nouveau mandat dans son pays.

"La visite du président Erdogan démontre l'importance et la valeur que la Turquie attache à la RTCN face à l'embargo, à l'isolement et aux obstacles que le monde nous impose", a déclaré le président de la RTCN, Ersin Tatar, lors d'une interview à l’agence Anadolu dans son bureau dans la capitale Lefkosa.

Soulignant l'importance de la visite de M. Erdogan lundi, M. Tatar a déclaré que ce voyage enverra un message au monde que la RTCN "est un État".

Il a également salué la réélection d'Erdogan le mois dernier, soulignant que sa victoire montrait que le peuple approuvait ses politiques.

La Turquie et la RTCN ont toujours eu une relation spéciale, a-t-il encore affirmé, ajoutant que les Chypriotes turcs se considèrent comme partie intégrante de la nation turque.

Une relation unique

De son côté, le ministre des Affaires étrangères de la RTCN, Tahsin Ertugruloglu, a déclaré dans un communiqué que la visite de M. Erdogan à l'île confirmait l'importance de la relation unique entre la Turquie et la RTCN.

M. Ertugruloglu a affirmé que cette visite "souligne une fois de plus la détermination de la République de Turquie à protéger les droits et les intérêts légitimes des Chypriotes turcs et à soutenir la politique de reconnaissance de la RTCN".

M. Erdogan rencontrera M. Tatar et recevra le Premier ministre de la RTCN, M. Unal Ustunel, au cours de cette visite, son premier déplacement à l’étranger depuis sa réélection il y a deux semaines, conformément à une longue tradition des dirigeants turcs.

L'évolution de la situation en Méditerranée orientale et les éventuelles mesures à prendre sur la question chypriote figurent à l'ordre du jour de la visite.

M. Erdogan a remporté le second tour de l'élection présidentielle le 28 mai, avec 52,18 % des voix, tandis que le candidat de l'opposition, M. Kemal Kilicdaroglu, a obtenu 47,82 % des voix.