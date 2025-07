La quatrième réunion sur un mécanisme conjoint permanent entre la Turquie, la Finlande et la Suède se tiendra mercredi dans la capitale turque Ankara, a déclaré lundi la Direction de la communication de la présidence turque.

La Finlande et la Suède ont demandé à adhérer à l'OTAN peu après que la Russie a déclenché son offensive contre l’Ukraine en février 2022.

Bien que la Turquie ait approuvé l'adhésion de la Finlande à l'OTAN, elle attend que la Suède respecte un mémorandum trilatéral signé en juin dernier à Madrid pour répondre aux préoccupations d'Ankara en matière de sécurité.

La réunion de mercredi au complexe présidentiel sera présidée par Akif Cagatay Kilic, conseiller principal du président turc Recep Tayyip Erdogan.

Stian Jenssen, directeur du cabinet du secrétaire général de l'OTAN, Jan Knutsson, secrétaire d'État au ministère suédois des Affaires étrangères, et Jukka Salovaara, secrétaire d'État permanent au ministère finlandais des Affaires étrangères, assisteront à la réunion.

La Suède a adopté une loi antiterroriste en novembre, espérant qu'Ankara approuverait la candidature de Stockholm à l'OTAN. La nouvelle loi, entrée en vigueur le 1er juin, permet aux autorités de poursuivre les individus qui soutiennent des groupes terroristes.

Plusieurs ministres des Affaires étrangères espèrent que la Turquie approuvera la candidature de la Suède avant le sommet de l'OTAN qui se tiendra à Vilnius, capitale de la Lituanie, les 11 et 12 juillet.

S'adressant aux journalistes à Washington, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré qu'il était "approprié" que tous les membres de l'OTAN, y compris la Turquie, fassent part de leurs préoccupations en matière de sécurité concernant l'élargissement de l'OTAN, alors que la Suède cherche à rejoindre l'alliance transatlantique.

"Il s'agit d'un processus et il convient que, durant ce processus, chaque membre de l'alliance puisse faire part de ses préoccupations ou de ses problèmes", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue italien.

M. Blinken a reconnu la rapidité avec laquelle les demandes d'adhésion de la Suède et de la Finlande ont été traitées, en déclarant : "Si l'on regarde l'histoire, le processus pour la Finlande et la Suède a été très, très rapide, et de manière appropriée, étant donné que ces deux pays sont des partenaires de longue date de l'OTAN, qu'ils comptent parmi les démocraties les plus fortes du monde et qu'ils sont membres de l'Union européenne".

"Et bien sûr, le défi posé à la sécurité européenne par l'agression de la Russie en Ukraine rend la question encore plus urgente", a-t-il ajouté.