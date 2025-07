Lundi soir, c’est un tremblement de terre qui s’est abattu sur le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé, le joueur phare du club parisien, a adressé un courrier au club dans lequel il fait clairement état de son souhait de ne pas lever l’option d’un an présente dans son contrat. De ce fait, le natif de Bondy pourra signer gratuitement dans le club de son choix l’été prochain, ou être recruté par un club durant cette intersaison. Dans les deux cas de figure, le PSG se retrouve piégé par le contrat qu’il a offert à son joueur.

Le Real Madrid toujours en piste

Au sein du PSG, les sentiments de regret se font ressentir non seulement en raison de la manière dont les événements se sont déroulés, mais également du moment choisi Ce développement intervient en effet deux jours à peine après la diffusion d'une vidéo montrant le président du Real Madrid, Florentino Pérez, exprimer son optimisme quant à l'éventuelle arrivée du prodige du football. Lorsqu'on lui a demandé s'il comptait recruter Mbappé, le dirigeant espagnol a simplement répondu : "Oui... mais pas cette année."

Toutefois, Kylian Mbappé a assuré sur les réseaux sociaux qu'il jouerait bien au PSG la saison prochaine, anéantissant toute rumeur de transfert vers le Real Madrid ou un autre club : "MENSONGES, a réagi le buteur des Bleus dans un message sur les réseaux sociaux. En même temps plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dit que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux."

Car s’il y a un club où Kylian Mbappé veut évoluer depuis son enfance, c’est le Real Madrid. Alors que le club espagnol a été devancé par le PSG au moment de la prolongation, pour un salaire record, de Mbappé au PSG, il pourrait revenir à la charge dès cet été, ou bien attendre le prochain mercato estival afin de recruter la star française gratuitement.

Après le départ de Karim Benzema il y a quelques jours, le Real Madrid a toutes les bonnes raisons de frapper un grand coup en signant Kylian Mbappé cet été. A suivre…

Le choix du clan Mbappé était clair

Dans un communiqué transmis à l'AFP ce mardi, au lendemain de l'envoi de sa lettre au PSG, Kylian Mbappé précise qu'il n'a jamais entamé de discussions avec le PSG concernant une éventuelle prolongation de son contrat au-delà de 2024.

“La direction du club en charge de sa prolongation”, signée il y a un an, a été informée dès “le 15 Juillet 2022 de sa décision (de ne pas aller au-delà de 2024, ndlr) et le courrier avait pour seul objectif de confirmer ce qui avait déjà été précisé oralement au préalable”, selon le texte transmis par l’international tricolore.

“Kylian Mbappé et son entourage affirment n'avoir jamais discuté à nouveau avec le club de ce point durant l'année, excepté il y a 15 jours pour annoncer l'envoi du courrier. Aucune éventuelle nouvelle prolongation n'a, par ailleurs, été évoquée, ajoute le communiqué. Après avoir déjà affirmé publiquement ces dernières semaines qu'il sera Parisien la saison prochaine, Kylian Mbappé n'a pas demandé son départ cet été mais a juste confirmé au club la non activation de son année supplémentaire.”

Pour finir, le clan Mbappé “regrette que la réception de ce courrier ait été diffusée aux médias et que ces échanges soient rendus publiques dans le seul but de nuire à leur image et au bon déroulement des discussions avec le club”.

La première lettre a été vivement critiquée par le club de la capitale. Surtout que cela s'est produit dans un contexte où les dirigeants parisiens pensaient que les relations entre les deux parties étaient harmonieuses et que le Qatar était prêt à tout mettre en œuvre pour persuader Mbappé de s'engager sur le long terme, y compris en réalisant d'importants investissements locaux. Afin d'éviter de le voir partir libre en 2024, le PSG envisage donc de mettre son attaquant sur le marché cet été.