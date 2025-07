Huit terroristes présumés ont été arrêtés par les forces de sécurité turques alors qu'ils tentaient de fuir vers la Grèce ce mardi.

Dans la province frontalière turque d'Edirne, deux membres présumés de l'organisation terroriste Fetullah (FETO) et un terroriste présumé du PKK ont été appréhendés, a déclaré une source à Anadolu sous couvert d'anonymat.

Les suspects ont été retrouvés à l'intérieur d'une zone militaire restreinte.

Six autres personnes soupçonnées d’appartenance à FETO ont été arrêtées dans la province du sud-ouest de Mugla lors d'une opération conjointe de la police et du commandement des garde-côtes. Parmi les personnes arrêtées figuraient des ex-soldats, des policiers et des enseignants qui ont été renvoyés de leur travail, a ajouté la source.

Deux passeurs présumés ont également été arrêtés.

Au cours de sa campagne terroriste de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - répertorié comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'UE - a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.

FETO a orchestré le coup d'État avorté du 15 juillet 2016 en Turquie, au cours duquel 251 personnes ont été tuées et 2 734 autres blessées.

La Turquie accuse FETO d'être à l'origine d'une longue campagne visant à renverser l'État par l'infiltration des institutions turques, en particulier l'armée, la police et le système judiciaire.