Les États-Unis vont fournir à l'Ukraine une aide militaire supplémentaire de 325 millions de dollars, a annoncé mardi le secrétaire d'État Antony Blinken, alors que les forces de Kiev poussent une contre-offensive attendue depuis longtemps.

Cette dernière tranche d'aide comprend des "capacités critiques de défense aérienne", ainsi que des munitions supplémentaires pour les systèmes de fusées d'artillerie à haute mobilité à longue portée (HIMARS) déjà envoyés en Ukraine, des obus d'artillerie, des armes antichars, des véhicules blindés "et d'autres équipements essentiel pour renforcer les forces ukrainiennes sur le champ de bataille", a détaillé Blinken dans un communiqué.

L'équipement est livré dans le cadre de la procédure dénommée l“autorité présidentielle de retrait”qui permet à Washington d'envoyer rapidement des armes à ses alliés à partir des stocks existants.

"La Russie a commencé cette guerre non provoquée contre l'Ukraine. La Russie pourrait y mettre fin à tout moment en retirant ses forces d'Ukraine et en arrêtant ses attaques brutales contre les villes et le peuple ukrainiens", a déclaré Blinken.

“Tant que la Russie ne le fera pas, les États-Unis et nos alliés et partenaires resteront unis à l'Ukraine, aussi longtemps qu'il le faudra”, a-t-il ajouté.

Plus tôt mardi, Blinken avait indiqué qu'un nouveau "paquet solide" d'aide politique et militaire à l'Ukraine sera annoncé lorsque les dirigeants de l'OTAN se réuniront à Vilnius, en Lituanie, le mois prochain. Il s'exprimait avant une réunion à huis clos avec le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg.

Les troupes ukrainiennes "gagnent du terrain" alors qu'elles entament une contre-offensive attendue depuis longtemps en vue de mettre fin à l'occupation russe des territoires ukrainiens, a souligné Stoltenberg.

"L'Ukraine fait la différence sur le champ de bataille en ce moment même, car les Ukrainiens ont lancé l'offensive. Ils progressent. Ils gagnent du terrain", a-t-il ajouté.

Stoltenberg a souligné que la poussée en est encore à ses “premiers jours”, mais plus Kiev est capable d'arracher du territoire au contrôle de Moscou “plus sa main sera forte à la table des négociations, et plus il est probable que le président Poutine comprendra que nous ne gagnerons jamais cette bataille, il ne gagnera jamais la guerre d'agression sur le champ de bataille."

Plus tôt mardi, l'Ukraine a déclaré que ses forces avaient avancé sur la ligne de front avec la Russie dans les régions de Donetsk et de Zaporizhzhia au milieu des "actions de contre-offensive" annoncées par le président Volodymyr Zelensky au cours du week-end.