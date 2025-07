Les autorités serbes ont arrêté trois membres de la police kosovare, les accusant de "planifier une opération en Serbie".

Le ministère serbe de l'Intérieur a déclaré que les trois hommes étaient équipés d'armes automatiques avec GPS, de cartes et d’autres équipements avant d’être mis aux arrêts par les unités antiterroristes de la police serbe.

"L'action rapide et efficace menée par la police serbe a réussi à empêcher la tentative de la soi-disant police du Kosovo de pénétrer dans le centre de la Serbie et de mener une opération qui, selon tous les critères, caractérise un acte terroriste avec des objectifs de déstabilisation et d'escalade", lit-on de même source.

De son côté, le Premier ministre kosovar, M. Albin Kurti, a déclaré sur les réseaux sociaux, que des policiers avaient été l’objet d’un "enlèvement" par les autorités serbes.

"Trois policiers du Kosovo ont été enlevés aujourd'hui à Leposaviq, car il y avait une route de contrebande illégale située à environ 300 mètres à l'intérieur du territoire de notre État" a-t-il ajouté.

Il a précisé que Pristina "soupçonne que l'armée serbe les a kidnappés en représailles à l'arrestation du criminel notoire Milon Milinkovic Lone, qui est l'un des ténors du crime organisé et de la contrebande".

M.Kurti a exigé la libération immédiate des policiers et exhorté les acteurs internationaux à condamner leur détention.