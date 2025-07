L'ambassadeur de Suisse à Ankara, Jean Daniel Ruch, a été convoqué au ministère turc des Affaires étrangères, jeudi, après que des manifestants ont mis à feu des effigies du président Recep Tayyip Erdogan et des drapeaux turcs, à Zurich, la capitale financière suisse.

L'ambassadeur de Suisse a été convoqué au ministère par Mehmet Kemal Bozay, vice-ministre des Affaires étrangères et représentant permanent de la Turquie auprès de l'Union européenne.

Au cours de cette réunion, il a été notifié à l'ambassadeur suisse que les attaques visant Erdogan étaient "absolument inacceptables" et ne devaient pas être tolérées.

La partie turque a également insisté pour qu'une enquête soit menée sur l'incident afin d'identifier les auteurs et de prendre rapidement les mesures nécessaires.

La Turquie a exprimé son indignation concernant les provocations visant le président Erdogan et le drapeau turc à Zurich, les qualifiant d'"inacceptables."

Des provocations visant Erdogan et le drapeau turc ont eu lieu cette semaine à Zurich, la plus grande ville de Suisse. Le drapeau turc et l'effigie du président ont été brûlés devant la banque UBS à Zurich par un groupe de manifestants.