"Le Darfour est en train de subir une catastrophe humanitaire", avertit un communiqué du Commissaire des Nations Unies aux affaires humanitaires, Martin Griffiths, publié au moment où le conflit au Soudan persiste et ce, pour le troisième mois consécutif.

Le responsable onusien a appelé le monde à se mobiliser pour mettre fin à ce désastre, soulignant que la situation est alarmante au Darfour où les populations sont ''prises au piège dans un cauchemar éveillé''.

''Les enfants meurent dans les hôpitaux et souffrent de malnutrition aiguë, alors que les tentes des déplacés sont brûlées'', a-t-il déploré.

Le communiqué a, également, révélé que des hôpitaux et des installations d'approvisionnement en eau ont été la cible d'attaques, en plus du pillage d'entrepôts et de bureaux humanitaires et la mort des travailleurs humanitaires.

Dans ce contexte, l'ONU a mis en garde contre le danger que représente la poursuite du pillage à grande échelle des équipements médicaux et humanitaires, ainsi que l'impossibilité pour les agriculteurs d'accéder à leurs terres, ce qui peut favoriser l'insécurité alimentaire.

Depuis le 15 avril, le Soudan est le théâtre d'affrontements massifs entre l'armée, dirigée par Abdel Fattah al-Burhan, et les Forces de soutien rapide, dirigées par Muhammad Hamdan Dogolo, dit "Hemidti". Des centaines de personnes, pour la plupart des civils, sont mortes dans ces violences.