"Nous sommes attristés par les trop nombreuses pertes de vies, y compris des enfants et des femmes, lors du naufrage d'un bateau de pêche au large de la Grèce le 14 juin. Nous présentons nos condoléances aux proches de ceux qui ont perdu la vie et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés", a déclaré vendredi le ministère des Affaires étrangères.

Au moins 78 migrants ont trouvé la mort dans le naufrage d'une embarcation transportant jusqu'à 700 migrants, dont des femmes et des enfants.

À ce jour, les autorités grecques ont secouru 104 personnes, dont neuf font l'objet d'une enquête sur des allégations de trafic d'êtres humains.

"Cette tragédie en Méditerranée ne serait ni la première ni la dernière. Il n'est pas possible de prévenir de telles tragédies sans éliminer les causes profondes de la migration irrégulière. Toute solution contraire à cette approche ne ferait qu'exacerber les souffrances des migrants et des réfugiés, et augmenterait le nombre de morts en mer", souligne le communiqué du ministère turc des Affaires étrangères.

L'amélioration des conditions de vie des migrants et des réfugiés relève d'une responsabilité partagée, affirme le communiqué, ajoutant que l’incident "a démontré une fois de plus l'obligation pour la communauté internationale de trouver d'urgence des solutions à ce problème."

La Turquie accueille la plus grande population de réfugiés au monde, avec quelque 3,9 millions de réfugiés, selon l'Agence des Nations unies pour les réfugiés (UNCHR).

"À l'approche du 20 juin, Journée mondiale des réfugiés, nous appelons une fois de plus la communauté internationale à partager équitablement les responsabilités et le fardeau, et nous l'encourageons à collaborer pour éliminer les causes profondes des mouvements migratoires dans notre région", plaide le ministère.