Dans un communiqué, le ministère a exprimé sa profonde tristesse après la mort de près de quarante élèves lors de cette attaque, présentant ses plus sincères condoléances aux familles des victimes et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

Le ministère qui a également condamné l’attaque terroriste, a ajouté que "la Turquie, qui combat résolument le terrorisme sous toutes ses formes, est solidaire du peuple et du gouvernement ougandais dans cette épreuve difficile".

Pour rappel, au moins 41 personnes dont 38 élèves ont été tuées lors de cette attaque terroriste des rebelles ADF (Forces démocratiques alliées), dans la nuit de vendredi à samedi.

“Malheureusement, 37 corps ont été découverts et transportés à la morgue de l'hôpital de Bwera", a déclaré samedi dans un communiqué le porte-parole des Forces de défense du peuple ougandais (UPDF), Felix Kulayigye, faisant référence à une ville proche du lieu de l'attaque. Selon des enquêteurs, des dortoirs ont été incendiés et des étudiants ont été tués à coups de couteau au cours d'un assaut brutal mené par des ADF, un des groupes les plus meurtriers actifs dans l'est de la RD Congo.

Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière en Ouganda depuis le double attentat à Kampala en 2010 qui avait fait 76 morts lors d'un raid revendiqué par le groupe shebab basé en Somalie.