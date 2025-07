TRT World Forum a dévoilé la prochaine et deuxième édition de “NEXT”, un événement spécialement conçu pour les jeunes visant à relever les défis mondiaux et à favoriser l'échange d'idées.

Prévu pour le 20 juin, l'événement va réunir des jeunes journalistes, des universitaires, des membres d'ONG et des entrepreneurs influents qui ont apporté des contributions remarquables dans leurs domaines respectifs. Il aura lieu au Centre des Arts de Zorlu (Zorlu PSM) à Istanbul.

Cette année, de nouvelles thématiques seront explorées pour apporter des éléments de réponses aux questions les plus urgentes autour de l’actualité de médias, de la technologie, de la planète, des affaires, des prospects, du sport, de l'éducation, des voyages, de l'action collective et de l'accessibilité. Dans le cadre de projet, des questions sociales, culturelles et technologiques urgentes qui auront un impact significatif sur l'avenir seront également abordées lors de tables rondes et de discours liminaires.

“NEXT” vise à être une plate-forme dynamique permettant aux jeunes leaders, journalistes, universitaires, membres d'organisations de la société civile et entrepreneurs d'articuler leurs visions de l'avenir et de proposer des solutions inspirées pour un monde plus inclusif. L'année dernière, l'événement a réuni avec succès un rassemblement diversifié de plus de 1 000 jeunes de Turquie et de l'étranger.

Ils ont engagé des discussions animées sur divers sujets, englobant des sujets fascinants tels que le tourisme spatial, les modèles commerciaux durables, les ateliers NFT immersifs et les technologies de pointe.

En plus des tables rondes intrigantes, le hall d'accueil présentera des expériences d'intelligence artificielle et de réalité virtuelle, offrira des opportunités de conversations engageantes avec des invités spéciaux, hébergera un coin dédié aux médias sociaux et offrira des espaces d'ateliers permettant aux participants de participer activement et d'apprendre.

L'événement accueillera de nombreux orateurs de Turquie et de l'étranger, dont le chef turc et la célébrité d’internet Burak Ozdemir, également connu sous le nom de CZN Burak. Sa table ronde intitulée "Engagement significatif : réduire ensemble l'impact des catastrophes", se concentrera sur les récents tremblements de terre dévastateurs en Turquie qui ont tué plus de 45 000 personnes.

L'équipe du chef Ozdemir a transporté des fournitures dans diverses provinces touchées du pays, notamment Hatay, l'une des zones les plus durement touchées par le tremblement de terre.

Asma Elbadawi, née au Soudan et ayant grandi au Royaume-Uni, qui est à la fois basketteuse et entraîneure, sera également présente à l'événement.

Elbadawi, qui est aussi poète de la création parlée, a affronté et défié les stéréotypes tout au long de sa carrière, contribuant notamment à la campagne qui a réussi à renverser l'interdiction du hijab dans le basket-ball professionnel en 2014.

Sera organisée également lors de l'événement un échange avec l'ancienne star du football Frédéric Omar Kanouté.

Lors de l'événement inaugural de l'année dernière, NEXT a présenté 11 panels, 7 ateliers, 26 conférenciers principaux et a attiré plus de 1000 participants. Sur plus de 2 000 candidatures soumises, environ 1 400 provenaient de la Turquie tandis que les autres provenaient de participants internationaux.

Un groupe diversifié d'invités internationaux a participé à l'événement, représentant divers pays, dont les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Italie, les Pays-Bas, le Soudan, le Chili, le Pakistan, l'Inde, la Jordanie, la Namibie, la Tanzanie et le Nigeria.

Les inscriptions à l'événement peuvent être effectuées sur https://next.trtworldforum.com/