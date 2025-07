Ce développement a été condamné par le mouvement Fatah qui a rappelé dans un communiqué que toutes les pratiques liées aux colonies sont illégales et par le Hamas qui a fustigé “la poursuite par Israël de la judaïsation de notre terre".

Le Hamas souligne que de telles pratiques ne donneront pas à Israël une légitimité dans les territoires palestiniens et appelle la communauté internationale à prendre des mesures sérieuses et urgentes pour mettre fin aux pratiques israéliennes.

Pour le Front populaire de libération de la Palestine, cette décision s'inscrit dans le cadre du “plan israélien de pillage des territoires palestiniens”. Le mouvement a souligné que de tels plans violent le droit international et n'atteindront pas leurs objectifs.

La Israel Public Broadcasting Corporation (KAN) a rapporté que le gouvernement israélien projette d’approuver, ce lundi lors de la réunion hebdomadaire du cabinet, une décision qui "raccourcit considérablement" le processus d'obtention des permis nécessaires à la construction de nouvelles colonies.

Selon KAN, la décision autorisera la construction de nouvelles colonies, de sorte que la construction sera encouragée presque sans approbation au niveau politique, et l'approbation initiale des permis de construire sera placée sous l'autorité du ministre des Finances d'extrême droite, Bezalel Smotrich.

Réaction des États-Unis

Les États-Unis ont également réagi à la décision du gouvernement israélien d'accélérer la construction et l'expansion des colonies illégales en Cisjordanie occupée.

"Les États-Unis sont profondément troublés par la décision d'Israël d'aller de l'avant avec son projet de construction de plus de 4 000 colonies en Cisjordanie occupée", a déclaré Matthew Miller, porte-parole du département d'État américain, dans un communiqué.

M. Miller a ajouté que les États-Unis étaient également préoccupés par les nouvelles concernant les changements apportés au système israélien de gestion des colonies, qui accélère la planification et l'approbation des colonies.

Soulignant que les États-Unis s'opposent depuis longtemps à de telles actions unilatérales qui rendent plus difficile une solution à deux États et constituent un obstacle à la paix, M. Miller a déclaré : "Nous appelons le gouvernement israélien à respecter ses engagements pris à Aqaba (Jordanie) et à Charm el-Cheikh (Égypte) et à reprendre le dialogue en vue d'une désescalade".

Israël poursuit la construction de colonies illégales dans les territoires palestiniens occupés et prévoit de construire une grande colonie juive de 3412 logements.

Les Palestiniens et les organisations israéliennes de gauche telles que le Mouvement pour la paix maintenant s'opposent à ce projet.

L'Autorité palestinienne et l'Union européenne soulignent que ce projet réduirait à néant les chances de parvenir à une solution fondée sur la coexistence de deux États.

Environ 700 000 colons juifs vivent en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est. En vertu du droit international, les colonies juives de Cisjordanie et de Jérusalem-Est sont illégales.

Israel tue trois palestiniens à Jénine

Trois Palestiniens ont été tués et une trentaine blessés lundi lors d'un raid militaire israélien à Jénine ayant provoqué d'intenses affrontements dans cette ville du nord de la Cisjordanie occupée où un hélicoptère israélien a tiré des missiles.

Le gouverneur adjoint de la province de Jénine, Kamal Abou al-Roub, a indiqué à l'AFP que l'armée israélienne était entrée dans le camp de réfugiés palestiniens de Jénine aux environs de 04h00 (01h00 GMT), provoquant de violents affrontements avec des habitants.

Depuis le début de l'année, au moins 162 Palestiniens, 21 Israéliens, un Ukrainien et un Italien ont été tués selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.