"L'opération en cours a plusieurs objectifs, et les militaires remplissent ces tâches", a déclaré Hanna Maliar sur l'application de messagerie Telegram. "Ils se déplacent comme ils auraient dû le faire. Et le coup le plus dur reste à venir".

Après des mois d'acquisition d'armes occidentales, d'entraînement et de préparation, l'Ukraine a entamé la première phase de sa contre-offensive il y a deux semaines pour reprendre le cinquième de son territoire occupé par la Russie.

"L'ennemi n'abandonnera pas facilement ses positions et nous devons nous préparer à un duel difficile", a déclaré Mme Maliar. "C'est d'ailleurs ce qui se passe actuellement."

L'armée ukrainienne, qui a gardé le silence sur la campagne pendant plus d'une semaine, a revendiqué de petites victoires, déclarant lundi qu'elle avait libéré plusieurs petites localités depuis lors.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré à la fin de la semaine dernière que la contre-offensive ukrainienne n'avait pas remporté de succès significatif, mais des responsables et certains blogueurs militaires russes affirment que Kiev a réalisé de petits gains au prix d'énormes pertes de troupes et d'équipements.

Selon Mme. Maliar, malgré l'avancée des forces ukrainiennes dans plusieurs directions au sud, les forces russes continuent d'avancer à l'est, où elles concentrent leurs efforts.

"C'est pourquoi la situation est compliquée à la fois à l'est et au sud en ce moment", a déclaré Mme. Maliar.