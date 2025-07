L'accord sera ouvert à la signature au siège des Nations unies pendant deux ans, à compter du 28 septembre et entrera en vigueur après sa ratification par 60 États.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué l'adoption de l'accord et déclaré qu'il apportait "une nouvelle vie et un nouvel espoir pour donner à l'océan une chance de se défendre", a déclaré un porte-parole.

Guterres a exhorté tous les États à ne ménager aucun effort pour garantir l'entrée en vigueur de l'accord et leur a demandé d'agir sans délai pour le signer et le ratifier dès que possible.

Il s'agit d'un accord historique qui établira un cadre juridique pour la création de vastes sanctuaires océaniques dans les eaux internationales.

"Ce traité est une victoire pour toutes les formes de vie sur cette planète. Les gouvernements qui l'ont adopté doivent maintenant le ratifier de toute urgence et commencer à créer de vastes sanctuaires océaniques en haute mer", a déclaré Chris Thorne, de la campagne Protect the Oceans (Protéger les océans) de Greenpeace.

"Les données scientifiques sont claires : nous devons protéger au moins 30 % des océans d'ici à 2030 pour leur donner une chance de se reconstituer et de continuer à se développer" a-t-il ajouté.