L’ancien président de l’Assemblée nationale française, Richard Ferrand, a appelé lors d’une interview publiée dans Le Figaro, à abroger la limitation de deux mandats présidentiels imposée par la Constitution.

Officiellement sans mandat depuis son échec aux dernières élections législatives, Richard Ferrand a en effet estimé que cette clause de la Constitution “corsète (la) vie publique dans des règles qui limitent le libre choix des citoyens” et “affaiblit (la) vie politique en qualité et en densité, et la rend moins attractive”.

“À titre personnel, je regrette tout ce qui bride la libre expression de la souveraineté populaire”, a-t-il plaidé dans les colonnes du journal classé à droite, avant d’énumérer, à cet effet, la “limitation du mandat présidentiel dans le temps, le non-cumul des mandats, etc”.

Il souhaite, ainsi, que ces règles puissent être changées, mais “tout cela en préservant le bicamérisme et le Conseil constitutionnel gardien vigilant des principes républicains et des libertés publiques”.

S’il n’occupe à ce jour aucune fonction officielle, Richard Ferrand, homme fort du premier quinquennat d’Emmanuel Macron, participe régulièrement à des échanges informels avec l’Elysée et revendique un “compagnonnage libre, respectueux et amical avec le chef de l’Etat”, auquel il dit ce qu’il croit “pertinent et juste”.

Son nom circule, par ailleurs, dans la presse et est évoqué parmi les pistes pour un potentiel remplacement d’Elisabeth Borne à Matignon.