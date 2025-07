Par l’échange d’idées et de points de vue, cet événement spécialement conçu pour les jeunes par TRT World Forum s’est intéressé aux défis mondiaux urgents avec une audience constituée de . de jeunes qui ont apporté des contributions remarquables dans leurs domaines respectifs.

Cette deuxième édition qui s'est déroulée ce mardi au Zorlu Performing Arts Center (Zorlu PSM) d'Istanbul s’est déclinée en une série de conférences, panels et ateliers pour échanger autour des divers problèmes mondiaux et autour des voies à suivre pour favoriser l’émergence d’un avenir plus durable.

L'année dernière, l'événement avait réuni plus de 1 000 jeunes du monde entier, avec 11 panels, sept ateliers et 26 conférenciers principaux.

Cette année, les activités ont été scindées en dix catégories clés : NEXT leads, tech, sports, médias, voyages, planète, business, éducation, accessibilité et action collective.

Le coup d’envoi des travaux a été donné par un premier panel intitulé : “La gentillesse sauvera l'avenir : l'entrepreneuriat social” qui a donné aux participants l’occasion de discuter de la façon dont l'entrepreneuriat social peut créer des changements significatifs dans la société en abordant divers problèmes et en ouvrant la voie vers un avenir plus compatissant. Il s'est également penché sur les concepts créatifs et a abordé certains projets et approches adoptés par les jeunes entrepreneurs sociaux pour relever les défis sociaux urgents.

Pour la catégorie NEXT Sport, le panel "L'histoire intérieure : plonger dans la vie des athlètes" a emmené le public dans une exploration approfondie de la vie des athlètes, en plongeant dans leurs parcours remarquables remplis de défis, de triomphes et de moments extraordinaires. La session a révélé qu'au-delà du faste et du glamour de l'arène sportive des histoires inédites façonnent les expériences des athlètes, à la fois dans l’arène et ailleurs.

Les effets multiformes de l'anxiété climatique sur les jeunes et les voies pour exploiter cette passion et ce souci d'engagement constructif ont été au centre d’un autre échange. L'objectif de la session était de fournir une plate-forme de dialogue et de partage d'idées qui puisse doter les jeunes des outils nécessaires pour transformer leur anxiété en action significative.

L'événement a accueilli de nombreux autres panels, des conférences animées par des personnalités inspirantes et de multiples ateliers permettant aux jeunes de s'impliquer à travers leurs idées innovantes.

Des ateliers ont, par ailleurs, été organisés sur l'art durable, l'illustration VR et la conception de jeux.

Le forum a attiré une audience internationale remarquable. Ont fait le déplacement pour y assister des jeunes représentant un grand nombre de pays dont les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Italie, les Pays-Bas, le Soudan, le Chili, le Pakistan, l'Inde, la Jordanie, la Namibie, la Tanzanie, le Nigéria et bien d'autres.

