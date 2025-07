"Quiconque a un toit au-dessus de sa tête peut s'estimer chanceux. D'un jour à l'autre, la catastrophe a emporté tout ce que ces gens avaient, sans que ce soit de leur faute. Pouvoir aider et rendre quelque chose signifie beaucoup pour moi", a déclaré Bukayo Saka à la Fondation BigShoe.

Cette organisation non gouvernementale basée à Johannesburg, est un réseau mondial croissant de fans de football et de sport, qui aide les enfants pauvres en prenant en charge des opérations chirurgicales.

Plusieurs joueurs de football ont collaboré avec BigShoe pour financer des chirurgies cruciales pour les enfants du monde entier.

Mesut Ozil avait notamment pris en charge les frais d’opérations chirurgicales de 23 enfants lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil.

Jusqu'à mercredi, Paul Pogba, Antonio Rudiger, Philipp Lahm, Oleksandr Zinchenko et Bukayo Saka ont rejoint l'association caritative pour aider les enfants en faisant du sport.

"De nombreuses personnes ont perdu leur maison lors du tremblement de terre en Turquie. Avec BigShoe, l'international anglais Bukayo Saka a donc financé un logement pour les victimes : 26 familles touchées vivent désormais dans un conteneur - comprenant des chambres, des salons, des cuisines et des salles de bains", a tweeté BigShoe. .

Pour rappel, plus de 50 000 personnes ont été tuées et plus de 107 200 blessées ont été recensées après les deux puissants tremblements de terre qui ont secoué le sud de la Turquie le 6 février, selon les derniers chiffres officiels.