Le chef de l’État kényan William Ruto qui a ouvert les travaux, a insisté sur la nécessité d’explorer les immenses ressources renouvelables du continent comme l’énergie hydroélectrique, géotechnique, solaire et solaire notamment. Dans son allocution, il a souligné que l’investissement dans les projets transfrontaliers est à même de combler le déficit énergétique qui entrave l’industrialisation, alléger le fardeau de la pauvreté et renforcer la cohésion sociale. Ce forum de quatre jours, qui en est à sa 25e édition, a pour thème “l’Afrique pour l’Afrique”. Il regroupe 3000 participants dont des hauts fonctionnaires, des cadres du secteur privé, des organismes de financement, des chercheurs, innovateurs et financiers. L’objectif est d’accroître l’offre énergétique du continent, grâce à de nouveaux projets respectueux de la transition écologique. Lancé en 1999 le Forum africain de l’énergie est l'événement phare en Afrique en matière d'investissement dans le secteur de l’énergie. Il se veut également un “forum d’affaires” où les gouvernements et les services d’utilité publique discutent des possibilités offertes en matière de développement énergétique dans le continent.