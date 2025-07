Le ministre tchadien de la Défense, le général d'armée Daoud Yaya Brahim, a présenté mardi les excuses du gouvernement de son pays à la Force Barkhane à la suite de la diffusion d’une vidéo montrant des soldats français arrêtés par des militaires tchadiens. "Nous demandons pardon aux forces françaises", a-t-il déclaré. Le ministre de la Défense, qui a déploré "un incident malheureux", soutient que la force française est présente au Tchad aux instances du gouvernement. L’auteur placé en détention Dans une déclaration audio, le général d'armée Daoud Yaya Brahim a indiqué que le militaire à l’origine de l’incident avait été incarcéré et mis aux arrêts de rigueur. "Un de nos éléments s'est très mal comporté. Il est maintenant sous les verrous et il est passible des mesures disciplinaires", a déclaré le ministre. "Notre gouvernement a demandé à la force française de nous aider à rapatrier tous les réfugiés soudanais à l'intérieur du pays ", a poursuivi le ministre tchadien de la Défense. Des éléments de la force française au Sahel ont été interpellés dimanche dernier par un militaire tchadien à Adré, dans l’Est du pays. La vidéo de leur arrestation a fait le tour des réseaux sociaux. Selon les autorités tchadiennes, il s’agissait d’une patrouille mixte franco-tchadienne qui effectuait une opération de reconnaissance d'itinéraire entre la base d'Abéché, où se trouvent environ 150 militaires français en vertu d'un accord de défense bilatéral, et Farchana, en vue de déplacements futurs pendant la saison des pluies.