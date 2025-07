Le secrétaire d’état américain Antony Blinken a qualifié les relations entre Washington et Ankara de profondes et riches, et ce à l’issue d’une rencontre avec son homologue turc.

Hakan Fidan, en marge de la conférence pour la reconstruction de l’Ukraine mercredi à Londres.

"Il y a tellement de choses que les États-Unis et la Turquie font ensemble sur les questions les plus essentielles et les plus vitales", a poursuivi Blinken.

De son côté, le ministre turc des Affaires étrangères a affirmé que bien que les deux pays ne soient pas d'accord sur toutes les questions, “leur alliance de longue date au sein de l'OTAN et au sein d’autres instances nécessite qu’ils travaillent ensemble”.

Rappelant que le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président américain Joe Biden ont établi l'année dernière des mécanismes stratégiques entre la Turquie et les États-Unis dans la capitale espagnole Madrid, M. Fidan a déclaré que l'objectif du mécanisme était de résoudre les problèmes en suspens et d'explorer les opportunités d'une coopération plus approfondie.

Blinken et Fidan ont eu l’occasion de discuter de l'adhésion de la Suède à l'OTAN, la coopération en matière de défense, ainsi que des relations bilatérales.

Plus tôt, M. Fidan a également eu des entretiens séparés avec son homologue danois Lars Lokke Rasmussen, l'Italien Antonio Tajani, l'Allemande Annalena Baerbock et l'Autrichien Alexander Schallenberg, en marge de la conférence sur la reconstruction de l'Ukraine.