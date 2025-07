La Banque centrale d’Ankara a augmenté jeudi son taux d'intérêt de 8,5 % à 15 %. "Le Comité a décidé d'entamer le processus de resserrement monétaire afin d'établir le cours de la désinflation dès que possible, d'ancrer les anticipations d'inflation et de contrôler la détérioration du comportement des prix", a déclaré la banque dans un communiqué paru jeudi. La Banque a ajouté que les banques centrales du monde entier continuent de prendre des mesures afin de réduire l'inflation”. Après sa réélection en mai, le président turc Recep Tayyip Erdogan a nommé M. Mehmet Simsek nouveau ministre des Finances et du Trésor et la banquière chevronnée Hafize Gaye Erkan gouverneure de la Banque centrale de Turquie. La décision de la banque est prise moins d'un mois après la nomination du nouveau ministre, qui avait précédemment souligné la nécessité d'une politique budgétaire et de réformes structurelles. "Le Comité déterminera le taux directeur de manière à créer les conditions monétaires et financières nécessaires pour assurer une baisse de la tendance sous-jacente de l'inflation et pour atteindre l'objectif d'inflation de 5% à moyen terme", indique le communiqué de la Banque centrale. "Le resserrement monétaire sera encore renforcé autant que nécessaire et cela de manière opportune et progressive jusqu'à ce qu'une amélioration significative des perspectives d'inflation soit atteinte", conclut la Banque centrale turque.