La Namibie envisage de commencer, dès 2024, la production d'électricité à partir de l'hydrogène vert grâce au concours technique du consortium franco-allemand Hyphen Hydrogen Energy, indique un communiqué du ministère des finances daté du 20 juin.

Le pays s'est ainsi associé à deux sociétés publiques néerlandaises d'investissement pour créer la SDG, un fonds souverain doté d’un capital de 1,1 milliard de dollars. L'État namibien prévoit une participation de 24 % dans ce véhicule financier.

Le projet situé dans l'ancienne ville coloniale allemande de Lucderhz, devrait produire 29 térawattheures d'électricité, pour une demande locale de 5 térawattheures. L'objectif final est de produire 300 000 tonnes d'hydrogène et d'ammoniac vert à l'horizon 2030.

La Namibie devrait devenir le premier pays africain neutre en carbone et exportateur d'hydrogène vert.

L'Allemagne est le débouché prioritaire en Europe, cependant Windhoek voudrait aussi ravitailler les pays voisins comme l'Angola, l'Afrique du sud et le Botswana dans la perspective de la zone de libre-échange continentale et du pool énergétique d'Afrique australe.

Avec une économie basée essentiellement sur l'exploitation des minerais ( diamant, uranium, cuivre, or, etc) et le tourisme, la Namibie qui compte 2,1 millions d'habitants , devrait enregistrer une croissance de 3,5 % cette année, d'après la Banque africaine de développement.