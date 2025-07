Le ministère turc des Affaires étrangères a fermement condamné la prise d'assaut d'une mosquée par des colons israéliens dans le village d'Orif, au sud de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie, et leur profanation du Saint Coran.

Dans un communiqué publié jeudi, le ministère turc des Affaires étrangères a exprimé sa profonde inquiétude face à l'escalade de la tension ces derniers jours en Cisjordanie.

"Nous condamnons fermement l'attaque menée par un groupe de colons juifs contre notre livre sacré, le Saint Coran, après qu'ils ont pris d'assaut une mosquée dans le village d'Orif. Nous attendons que les auteurs de ce crime de haine inacceptable soient traduits en justice dès que possible", a indiqué le ministère, avant de poursuivre: "Une fois de plus, nous condamnons fermement les attaques menées par des groupes de colons dans diverses parties de la Cisjordanie et le meurtre d'un civil palestinien par les forces israéliennes."

Le ministère turc des Affaires étrangères a réaffirmé la nécessité pour Israël d'assumer ses responsabilités conformément au droit international en empêchant toutes les attaques contre la population locale palestinienne, ses lieux de culte, ses maisons et ses biens par des colons juifs dans les territoires occupés, et en prévenant les crimes de haine, notamment l'islamophobie.

Mardi, 4 Israéliens ont été tués et 4 autres ont été blessés dans une fusillade menée par deux Palestiniens qui ont ensuite été tués, à la suite de quoi des colons ont lancé des attaques dans plusieurs villes.

Depuis, plusieurs villages et villes palestiniens ont été le théâtre d'attaques de colons, qui ont provoqué l'incendie et la destruction de dizaines de voitures et de maisons.