La situation en Cisjordanie "menace de devenir incontrôlable", a mis en garde vendredi le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk.

"Les derniers meurtres en date et la violence, ainsi que la rhétorique incendiaire, ne servent qu'à plonger les Israéliens et les Palestiniens plus profondément dans l'abîme", a déclaré M. Türk, cité dans un communiqué.

Les autorités israéliennes ont détruit jeudi le domicile d'un Palestinien accusé d'avoir tué un soldat en octobre 2022, dans le nord de la Cisjordanie occupée, théâtre d'un nouvel accès de violence ces derniers jours.

Une vingtaine de personnes --principalement des Palestiniens-- ont été tuées depuis le début de la semaine en Cisjordanie, lors d'incursions militaires israéliennes ou d'attaques d'assaillants palestiniens ou de colons israéliens, portant à plus de 200 le nombre de morts liés au conflit israélo-palestinien depuis le début de l'année.

Un rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU avait indiqué que les forces israéliennes ont tué 107 Palestiniens à Jérusalem-Est et en Cisjordanie occupée depuis le début de l'année jusqu'au 29 mai. Au total, 4 229 personnes ont été blessées.

En outre, des colons juifs fanatiques ont perpétré 409 attaques contre des Palestiniens, faisant cinq morts et 105 blessés, selon le rapport.

575 maisons palestiniennes à Jérusalem-Est et en Cisjordanie occupée ont été détruites par les forces israéliennes.

Lors des manifestations palestiniennes dans les territoires israéliens et palestiniens, 18 Israéliens ont été tués et 111 blessés, indique le rapport.