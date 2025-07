La Turquie a accueilli 4,5 millions de touristes étrangers en mai, ce qui représente une hausse de 16,2% par rapport à l’an dernier, selon les chiffres communiqués vendredi par le ministère de la Culture et du Tourisme du pays.

La célèbre station balnéaire turque d'Antalya était la première destination pour les visiteurs étrangers avec une part de 33,6 %, soit 1,51 million d'étrangers le mois dernier.

Istanbul, la ville la plus importante de Turquie et la plus grande par sa population, est arrivée en deuxième position grâce à son fort patrimoine touristique, accueillant ainsi 1,5 million de visiteurs étrangers en mai.

La province égéenne de Mugla et la province nord-ouest d'Edirne, qui borde à la fois la Bulgarie et la Grèce, les ont suivies avec respectivement 380.899 et 349.123 étrangers.

Les Russes arrivent en tête de la liste des touristes par pays, avec 640.844 touristes, suivie par les Allemands (617.617) et les Britanniques (452.724).

Une hausse significative en 2023

Sur la période allant de janvier à mai 2023, les arrivées de touristes étrangers en Turquie ont bondi de 23,7 % par rapport à l'année précédente, dépassant ainsi le chiffre de 14 millions.

Avec 1,8 million d'arrivées, les Russes se classent en tête des des visiteurs étrangers ayant choisi la Turquie au cours des cinq premiers mois de cette année. Ces arrivées sont le double de celles enregistrées l’année dernière.

Suivent les Bulgares avec 1,06 million de visiteurs, les Britanniques avec 982.267 et les Iraniens avec 794.177.

Istanbul a été la destination choisie par 44,7 % de tous les touristes étrangers, soit 6,3 millions au cours de la période de cinq mois. Antalya a pris la deuxième place avec 22,40% ou 3,1 millions de touristes. Edirne suit avec une part de 10,5 % ou 1,5 million de visiteurs.

La Turquie ambitionne d’attirer de 60 millions de touristes étrangers

La Turquie vise à attirer 60 millions de touristes étrangers et à générer 56 milliards de dollars de revenus en 2023, selon le ministre de la culture et du tourisme.

En 2022, 44,6 millions de touristes étrangers sont venus en Turquie, soit une hausse de 80,3 % par rapport à l'année précédente.

Le pays a généré 46,3 milliards de dollars de revenus touristiques l'année dernière, contre 38,9 milliards de dollars en 2019, la période pré-covid, selon l'Institut statistique turc (TurkStat).

