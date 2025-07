Le professionnalisme et la compétence des pilotes turcs participant à l'Air Defender 2023, le plus grand exercice multinational de défense aérienne de l'histoire de l'OTAN, ont impressionné leurs collègues américains et allemands.

Le lieutenant-colonel américain Josh Higgins, pilote de F-15 et commandant d'équipe venu de la base américaine de la Nouvelle-Orléans, a déclaré dans des propos rapportés par l’Agence Anadolu, qu'il avait eu plusieurs interactions avec des pilotes turcs pendant l'exercice aérien et les a qualifiés de "bons et professionnels".

Un officier allemand qui a travaillé avec l'équipe turque tout au long de l'exercice s'est également dit satisfait de leur collaboration. "J'ai travaillé avec l'équipe turque il y a neuf ans. Je savais donc à quoi m'attendre. Ils étaient excellents et l'exercice s'est très bien passé", a-t-il souligné.

Organisées entre le 12 et le 23 juin, les manœuvres défensives dans l'espace aérien européen sous le commandement de l'armée de l'air allemande ont vu la participation de 10 000 personnes représentant 25 nations. .

La Turquie a participé à l'exercice avec trois avions F-16, qui ont volé du 151e Escadron de commandement à Merzifon, une ville turque de la province d'Amasya dans la région de la mer Noire, vers l'Allemagne, et ont effectué une quarantaine de sorties tout au long de l'exercice.

Le pilote de chasse turc, le Colonel Ersin Ozmen, a déclaré à l’Agence Anadolu que l'armée de l'air turque était représentée par 56 personnes.

"Notre objectif était d'augmenter la capacité opérationnelle et la coordination avec les pays membres de l'OTAN", a indiqué l’officier qui a souligné : "Pour nous, c'était une excellente occasion de démontrer notre préparation au combat et de renforcer notre coopération avec les membres de l'OTAN."

"Nous avons travaillé mutuellement avec tous les pays. Nous avons effectué des missions simultanément à partir de différentes bases aériennes. Nous avons vu que c'était faisable. De telles missions seront également effectuées dans un environnement opérationnel réel. C'était donc une opportunité de formation précieuse pour nous", a poursuivi le colonel.