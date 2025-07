"La faiblesse de la Russie est évidente. Une faiblesse totale. Et plus la Russie garde ses troupes et ses mercenaires sur notre territoire (ukrainien), plus elle devra elle-même gérer le chaos, les douleurs et les problèmes. Il est tout aussi évident que l'Ukraine est capable de protéger l'Europe contre une contamination par le mal et le chaos russe", a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans un message publié sur Twitter samedi, alors que des combats sont confirmés à 500 km de Moscou.

"La Russie a utilisé sa propagande pour masquer les faiblesses et la stupidité de son gouvernement et maintenant il y a tellement de chaos que plus aucun mensonge ne peut les cacher", a poursuivi le chef d'État ukrainien. L'armée russe au "combat" à 500 km de Moscou

Le gouverneur de la région de Voronej, ville russe située à un peu plus de 500 km de Moscou, déclare mener des actions de "combat" dans son territoire, signe probable de la progression du groupe Wagner jusqu'à cette ville.

"Selon le gouverneur régional Alexandre Goussev, dans le cadre de l'opération antiterroriste menée dans la région de Voronej, à 500 km de Moscou, les forces armées de la Fédération de Russie mènent des actions opérationnelles et de combat nécessaires", a-t-il déclaré sur Telegram.

Voronej se situe à mi-chemin entre Moscou et la ville de Rostov, où Wagner a revendiqué des prises d'infrastructures militaires tôt samedi.

L'UE "surveille de près la situation"

Le président du Conseil européen Charles Michel a affirmé samedi "surveiller de près la situation en Russie" et être "en contact avec les dirigeants européens et les partenaires du G7", alors que le chef de la milice Wagner Evguéni Prigojine est entré en rébellion contre les troupes régulières russes.

"Il s'agit clairement d'un problème interne à la Russie. Notre soutien à l'Ukraine et à (son président) Volodymyr Zelensky est inébranlable", a tweeté le responsable européen.

La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, a estimé que ces événements "montrent comment l'agression contre l'Ukraine provoque également de l'instabilité dans le pays".

Le président français Emmanuel Macron a fait valoir qu'il "suit la situation de près. Nous restons concentrés sur le soutien à l’Ukraine".

Le gouvernement allemand suit lui aussi "attentivement les événements en Russie", a fait savoir samedi un porte-parole à l'AFP.

Rishi Sunak, le Premier ministre britannique a de son côté appelé toutes les parties à être "responsables" et à "protéger les civils"

Pour le contre-espionnage britannique, cette situation "est le défi le plus significatif posé récemment à l'Etat russe".