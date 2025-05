ation (AHA), principale organisation professionnelle d'historiens aux États-Unis, a adopté une résolution condamnant le "scolasticide" d'Israël à Gaza. Ce terme dénonce la destruction systématique des infrastructures éducatives palestiniennes.

Selon l’association, Israël a détruit "80% des établissements scolaires de Gaza, privant 625 000 enfants de tout accès à l’éducation, les 12 campus universitaires de Gaza… les archives, bibliothèques, centres culturels, musées et librairies de Gaza, sans oublier ses 195 sites patrimoniaux, 227 mosquées, trois églises et la bibliothèque de l’université al-Aqsa".

Le texte souligne que l'armée israélienne a "anéanti le système éducatif de Gaza", un acte que l'organisation considère comme intentionnel. Ce caractère délibéré justifie, selon elle, l'utilisation du terme "scolasticide".

La résolution, en défendant le droit universel à l'enseignement et à l'apprentissage de l'histoire, appelle à un "cessez-le-feu permanent pour mettre fin au scolasticide" et propose la création d'un "comité chargé de reconstruire les infrastructures éducatives de Gaza".

Elle condamne, de surcroît, "les déplacements violents et répétés de la population de Gaza par l’armée israélienne, ce qui a entraîné la perte irrémédiable de fournitures éducatives et de recherche des élèves comme des enseignants, et rend impossible l’étude future de l’histoire palestinienne".

La résolution, adoptée par 428 voix contre 88, critique également l'aide militaire américaine à Israël, évaluée à plus de 12,5 milliards de dollars entre octobre 2023 et juin 2024.

Guerre génocidaire

L’armée israélienne poursuit, depuis le 7 octobre 2023, une guerre génocidaire contre Gaza qui a tué plus de 45 800 personnes, principalement des femmes et des enfants, malgré une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU appelant à un cessez-le-feu immédiat.

En novembre, la Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.

Tel Aviv fait également l’objet d’une plainte pour génocide devant la Cour internationale de Justice pour sa guerre meurtrière contre l’enclave.

