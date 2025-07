Les équipes du commandement du groupe des garde-côtes de la mer Égée du Nord ont constaté la présence de migrants clandestins dans un radeau de sauvetage au large d'Ayvacik, à Canakkale.

Selon les garde-côtes, les migrants sont originaires du Yémen, du Soudan et de l'Érythrée.

Après les procédures nécessaires, les migrants ramenés à terre ont été transférés au bureau d'immigration d'Ayvacik.

Par ailleurs, 41 migrants en situation irrégulière ont été retrouvés dans le coffre d'une camionnette à Mugla, dans la région égéenne de la Turquie.

Les autorités ont interpellé et arrêté deux personnes soupçonnées de participer au trafic de migrants.

La Turquie et les groupes de défense des droits de l'homme ont condamné à plusieurs reprises la pratique illégale de la Grèce consistant à repousser les migrants en situation irrégulière, estimant qu'elle viole les valeurs humanitaires et le droit international en mettant en danger la vie des migrants vulnérables, y compris les femmes et les enfants.

Des centaines de migrants seraient morts à la suite du naufrage d'un bateau de migrants la semaine dernière au large des côtes sud-ouest de la Grèce. Selon certains témoignages, l'accident se serait produit au moment où un navire grec a tenté de remorquer le bateau de migrants surchargé dans les eaux italiennes.