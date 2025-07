Dimanche, l'Organisation nationale de renseignement (MIT) a mené des opérations simultanées dans la région de Manbij, ont ajouté les sources sous couvert d'anonymat.

Les services de renseignement turcs, qui surveillent de près les foyers de terroristes à Manbij, ont mené des opérations de reconnaissance et de suivi sensibles en collaboration avec les forces armées turques.

Ils ont détruit un camp appartenant au groupe terroriste YPG/PKK et neutralisé 11 terroristes présumés.

Au cours de sa campagne de terrorisme de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - inscrit sur la liste des organisations terroristes par Ankara, Washington et l'Union européenne - a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons. Le YPG est la branche syrienne du PKK.

Depuis 2016, la Turquie a lancé trois opérations antiterroristes réussies à sa frontière dans le nord de la Syrie afin d'empêcher la formation d'un corridor terroriste et de permettre l'installation pacifique des populations. Il s'agit de Bouclier de l'Euphrate lancé en 2016, Rameau d'olivier en 2018 et Source de paix en 2019.