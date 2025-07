Le commandant des Forces de soutien rapide (RSF) paramilitaires soudanaises a annoncé un cessez-le-feu "unilatéral" de deux jours à compter de mardi pendant la fête de l'Aïd al-Adha.

"Nous déclarons un cessez-le-feu unilatéral, à l'exception des situations d'autodéfense, à la veille de l'eïd et le jour de l'Eïd al-Adha", a déclaré lundi Mohammad Hamdan Dagalo, également connu sous le nom de Hemedti, dans un enregistrement audio publié sur Facebook.

Dagalo a formulé le souhait pour que la fête de l'Eïd Al Adha offre une occasion de réconciliation au sein du peuple soudanais.

Reconnaissant les conditions humanitaires difficiles causées par la guerre, il a exprimé le souhait de voir les Soudanais plus forts et plus unis à la fin de la guerre.

Le Soudan est ravagé par des combats entre l'armée et RSF depuis la mi-avril dans un conflit qui a tué près de 1 000 civils et blessé 5 000 autres, selon les médecins locaux.

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) estime que le conflit a déplacé plus de 2,2 millions de personnes.

Plusieurs initiatives de cessez-le-feu ont été annoncées au cours de la période écoulée. Cependant, les parties belligérantes se sont mutuellement accusées de violer les accords de cessez-le-feu.