M. Stadler a été reconnu coupable de fraude par le Le tribunal régional de Munich a reconnu Stadler. Il a été incriminé pour avoir cessé trop tard la vente de voitures diesel avec des valeurs d'émissions faussées.

Deux autres coaccusés, l'ancien responsable du développement des moteurs et plus tard membre du conseil d'administration de Porsche, M.Wolfgang Hatz, et l'ingénieur P., ont également écopé de peines avec sursis pour fraude.

Il s'agit des premières condamnations pénales en Allemagne dans le scandale dit du Dieselgate, découvert en 2015, l’affaire avait ébranlé toute l'industrie et provoqué des dommages estimés à des milliards d’euros.

M. Hatz et l'ingénieur P. avaient avoué avoir manipulé des moteurs diesel. Ce faisant, ils se sont, en apparence, conformés aux valeurs d'émissions des gaz d'échappement sur le banc d'essai, mais ont dissimulé les résultats des contrôles des émissions sur la route. M. Stadler a avoué avoir arrêté trop tard la vente des voitures trafiquées.

Les condamnations avec sursis entraîneront le paiement de lourdes amendes. Le parquet avait déjà concédé des peines avec sursis pour Stadler et P. dans le cadre d'une négociation de plaidoyer lors du procès, mais dans le cas de Hatz, il a exigé une peine de prison sans probation.

Stadler avait pris la tête de la filiale VW, basée à Ingolstadt, en 2007, succédant à M. Martin Winterkorn, ancien dirigeant du groupe.

Les autorités américaines ont découvert la supercherie dans les moteurs diesel VW à la fin de l'année 2015 et, un peu plus tard, la fraude avait également été découverte dans les gros moteurs diesel d’Audi destinés au marché américain.

Malgré des preuves manifestement accablantes de manipulation également dans les modèles vendus en Europe, M.Stadler a autorisé la poursuite des ventes jusqu'à la fin de l’année 2017.

À partir de juin 2018, il a été maintenu pendant quatre mois en détention provisoire, pour soupçon de collusion, puis a démissionné en tant que PDG d'Audi et membre du conseil d'administration de VW. Il a depuis versé 4,1 millions d'euros (4,48 millions de dollars) de dommages et intérêts au groupe Volkswagen pour manquement à ses obligations.