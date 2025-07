La Cour d'appel du Royaume-Uni a jugé illégal le projet du gouvernement visant à renvoyer au Rwanda les demandeurs d'asile ayant pénétré clandestinement dans le pays. Il s’agit là d’un succès pour les militants et les demandeurs d'asile opposés à ce projet controversé

La décision a été prise après des discussions et des contestations juridiques qui ont pris un certain temps en Grande-Bretagne.

En décembre dernier, pourtant la Cour d'appel avait jugé conforme à la loi le projet d'expulsion des migrants vers le Rwanda

Un mois plus tard, elle a néanmoins accepté à faire appel de son propre jugement, ce qui a permis aux militants de reprendre leur combat juridique.

Ce projet est devenu l'une des questions les plus discutées de la politique migratoire du gouvernement britannique, et a suscité des critiques internationales et des manifestations de masse dans tout le Royaume-Uni.

Le plan, signé en avril 2022 par Priti Patel, alors ministre britannique de l'Intérieur, et Vincent Biruta, ministre rwandais des Affaires étrangères, prévoit que les demandeurs d'asile tentant d'entrer au Royaume-Uni pourront être rapatriés au Rwanda.

Plus de 45 000 migrants sont arrivés dans le Royaume-Unis en traversant la Manche l'année dernière. Le gouvernement des Conservateurs a fait de la lutte contre l’entrée illégale de migrants dans le territoire britannique l’une de ses priorités.