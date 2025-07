"La Turquie prend la présidence de l'Organisation de coopération économique de la mer Noire à l'occasion du centenaire de notre République", a déclaré le ministère sur Twitter.

"Nos préparatifs sont en place pour une présidence active qui contribuera à la paix, à la stabilité et au bien-être dont la région de la mer Noire a tant besoin", a-t-il ajouté.

"Partenariat technologique innovant : Le rôle des start-up" est la devise choisie par la présidence turque pour son mandat présidentiel.

La Serbie assurait la présidence depuis le 1er janvier.

L’OCEMN, dont le siège est à Istanbul, a été créée en 1992 dans le but d'agir dans un esprit d'amitié et de bon voisinage, et de renforcer le respect et la confiance mutuels, le dialogue et la coopération entre ses membres.

Le groupe compte 13 membres, à savoir la Turquie, l'Albanie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Bulgarie, la Géorgie, la Grèce, la Moldavie, la Macédoine du Nord, la Roumanie, la Russie, la Serbie et l'Ukraine.