Israël mène depuis lundi sa plus vaste opération militaire en Cisjordanie depuis plusieurs années. Elle a déployé plus de 1.000 soldats, ainsi que des drones et des bulldozers de l'armée qui ont dévasté des rues.

Selon une source de sécurité palestinienne, ces frappes ont touché un site militaire du Hamas dans le nord de la bande de Gaza, mais n'ont pas fait de blessés.

Auparavant, Israël avait annoncé avoir intercepté cinq roquettes en provenance de Gaza. Israël répond généralement aux tirs de roquettes par des frappes aériennes dans la bande de Gaza.

Ces événements surviennent après que l'armée israélienne a déclaré qu'elle retirait ses troupes de la ville de Jénine, mardi en fin de journée, mettant ainsi un terme à une incursion intense de deux jours qui a tué au moins 13 Palestiniens et en a blessé plus de 100.

Les raids ont provoqué l'exode d’environ 3.000 habitants du camp où vivent quelque 18.000 Palestiniens, selon le gouverneur adjoint de Jénine, Kamal Abou al-Roub.

Médecins Sans Frontières (MSF) a indiqué que les soldats israéliens avaient fait usage de gaz lacrymogènes dans un hôpital où ses équipes étaient à l'œuvre.

Au moins 200 Palestiniens, 26 Israéliens, un Ukrainien et un Italien ont été tués au cours des violences de cette année qui découlent de l'occupation des terres palestiniennes par Israël.

Attaque contre Jénine : 80 % des maisons ont été endommagées

Le gouverneur adjoint de Jénine, Kemal Abu er-Rub, a annoncé que 80 % des maisons du camp ont été endommagées lors des attaques israéliennes contre le camp de réfugiés de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée.

"Lors des attaques israéliennes sur le camp de réfugiés de Jénine, qui comprend environ un millier de bâtiments composés d'appartements et de maisons individuelles, 80 % des maisons du camp ont été endommagées", a déclaré Abu er-Rub, décrivant les attaques comme "barbares".

L'UNICEF appelle à la fin "immédiate" des violences à Jénine après le meurtre de 3 enfants

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) a appelé mardi à la fin "immédiate" de la violence armée dans la ville occupée de Jénine en Cisjordanie, qui a coûté la vie à 3 enfants.

"Nous déplorons tous les actes de violence contre les enfants et appelons à l'arrêt immédiat de la violence armée", a déclaré l'agence onusienne dans un communiqué.

33 enfants, dont 27 Palestiniens et 6 Israéliens, ont été tués depuis le début de 2023, selon l'UNICEF.

La bande de Gaza

Les 2,3 millions d'habitants de la bande de Gaza assiégée vivent sous un blocus israélien terrestre, maritime et aérien, qui, selon les observateurs, s'apparente à une punition collective.

Israël a occupé la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, et Gaza pendant la guerre israélo-arabe de 1967 et a annexé l'ensemble de la ville de Jérusalem-Est en 1980.

En vertu du droit international, la Cisjordanie et Jérusalem-Est sont des "territoires occupés" et toutes les activités de construction de colonies juives sur ces terres sont illégales.

Les Palestiniens accusent Israël de mener une campagne agressive pour "judaïser" la ville historique en effaçant son identité arabe et islamique palestinienne et en chassant ses habitants palestiniens.

Près de 700 000 colons israéliens illégaux vivent dans plus de 130 colonies disséminées en Cisjordanie occupée, aux côtés de près de trois millions de Palestiniens vivant sous l'occupation militaire israélienne.

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est engagé à "renforcer les colonies" et n'a exprimé aucun intérêt pour la reprise des pourparlers de paix, à l’arrêt depuis 2014.