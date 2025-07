Un homme de 27 ans est décédé à Marseille, après avoir été touché par un tir de "projectile de type flash-ball", dans une zone où se déroulaient des émeutes, selon une information publiée mardi soir par le journal La Marseillaise, citant le parquet.

Une information judiciaire a été ouverte sous la qualification de "coups mortels avec usage ou menace d’une arme", indique la même source.

Le parquet a indiqué que les premiers éléments "permettent de retenir comme probable un décès causé par un choc violent au niveau du thorax causé par le tir d’un projectile de type flash-ball".

"Des événements de type émeutes et pillages se déroulaient cette nuit-là dans le secteur, sans qu’il soit possible de déterminer si la victime y avait participé ou même si elle avait pu circuler dans une telle zone", est-il précisé.

Ce décès est intervenu alors que des violences et des protestations ont eu lieu partout dans le pays à la suite du décès du jeune Nahel, tué par un policier à Nanterre le 27 juin. La mort de l’adolescent a embrasé le pays et entraîné des nuits d'émeutes et des dégâts considérables estimés à 1 milliard d’euros au niveau national.