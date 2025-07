Le responsable turc, qui s’exprimait mercredi, lors de sa participation à la réunion ministérielle du Bureau de coordination du Mouvement des non-alignés dans la capitale azerbaïdjanaise, Bakou, a appelé à un soutien collectif pour un État palestinien indépendant et souverain, avec Jérusalem-Est comme capitale, et existant côte à côte avec Israël selon les frontières de 1967.’

C'est "la seule formule valable pour la paix au Moyen-Orient", a-t-il insisté.

Le chef de la diplomatie turque a, par ailleurs, noté l'importance pour la Palestine de prendre sa place en tant que membre égal et souverain de la communauté internationale dès que possible.

Ukraine : "La Turquie oeuvre pour la justice"

Par la diplomatie, la Turquie œuvre pour la justice dans la guerre qui oppose l’Ukraine et la Russie”, a déclaré M. Fidan, soulignant que les efforts de la Turquie en faveur de la paix et l’accord céréalier sont des "exemples très probants".

"Grâce à l'initiative sur les céréales de la mer Noire, nous avons réuni l'Ukraine, la Russie et les Nations unies et évité une crise alimentaire mondiale. La Turquie s'est engagée à maintenir cette initiative en vie, et nous comptons sur votre soutien" a-t-il fait remarquer.

Il a ajouté que la Turquie accorde la priorité à la résolution pacifique des conflits en s'engageant activement dans des initiatives telles que la médiation. Elle estime de surcroît qu'un multilatéralisme efficace est essentiel pour lutter contre les injustices dans le monde.

M. Fidan a souligné la nécessité de réformer et de restructurer le Conseil de sécurité des Nations unies afin de garantir une représentation équitable et une efficacité accrue.

"Ce n'est qu'à cette condition qu'elle pourra s'attaquer aux questions qui concernent l'ensemble de l'humanité, et non celles de membres d'un club exclusif. C'est la raison pour laquelle la devise du président (Recep Tayyip) Erdogan, 'le monde est plus grand que cinq', a eu un grand retentissement dans le monde entier" a-t-il ajouté.

M. Erdogan a critiqué à de multiples reprises, la structure du Conseil de sécurité des Nations unies, dominé par cinq membres permanents, composés essentiellement de pays occidentaux.

L'importance du Mouvement des pays non alignés pour la résolution pacifique des conflits

M. Fidan a déclaré que le Mouvement des pays non alignés avait joué un rôle "déterminant" dans la décolonisation, le désarmement et la lutte contre le racisme.

"Aujourd'hui, plus de 60 ans après sa création, le Mouvement conserve sa pertinence.Il s'agit d'une plateforme importante pour promouvoir un multilatéralisme efficace et le règlement pacifique des différends" a-t-il fait remarquer.

M. Fidan a déclaré que la Turquie encourageait activement le renforcement d'un multilatéralisme efficace par le biais de diverses initiatives visant à relever les défis mondiaux, notamment le projet "zéro déchet", qui se concentre sur la préservation de la planète.

“Les attaques contre l'islam sont presque devenues une épidémie en Europe”

Rappelant l'autodafé d’un exemplaire du Coran en Suède et les actes de racisme en Europe, M. Fidan a réitéré que la haine à l'égard des musulmans, des personnes d'origine africaine et asiatique, des juifs et des immigrés a atteint des niveaux sans précédent.

"Les attaques contre l'islam, en particulier, sont presque devenues une épidémie en Europe. Brûler le Coran, le tout premier jour de l'Aïd al-Adha, et permettre que cela se produise sous le couvert de la liberté d'expression est une insulte flagrante à des milliards de personnes" s’est il indigné.

Le ministre turc a aussi rencontré plusieurs de ses homologues lors de la réunion ministérielle du Mouvement des non-alignés (MNA), qui s'achèvera jeudi, notamment ses homologues irakien Fuad Hussein, koweïtien Sheikh Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah, algérien Ahmed Attaf, malaisien Zambry Abdul Kadir, ukrainien Sergei Aleinik et ouzbek Bakhtiyor Saidov.

En 2019, l'Azerbaïdjan assumera la présidence du Mouvement des non-alignés, un forum composé de 120 pays.