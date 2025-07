Dans une interview accordée à l'agence de presse russe TASS, Medvedev a cité le cas du Japon qui avait capitulé après le largage de bombes nucléaires par les États-Unis sur les villes d'Hiroshima et de Nagasaki.

"En général, toute guerre, même une guerre mondiale, peut finir très rapidement. Soit par la signature d’un traité de paix, soit si vous faites ce que les Américains ont fait en 1945, lorsqu'ils ont utilisé leurs armes nucléaires et bombardé les deux villes japonaises Hiroshima et Nagasaki. Ils (l'armée japonaise) ont ensuite, en effet, interrompu la campagne militaire. Le prix a été la vie de près de 300 000 civils“, a fait remarquer Medvedev.

Quant à "l'opération militaire spéciale" russe en Ukraine, elle sera terminée dans quelques jours si l'OTAN cesse de fournir des armes à Kiev, a affirmé le responsable.

“Si l'OTAN, les États-Unis et leurs vassaux cessaient de fournir des armes et des moyens de destruction à l'Ukraine, alors l'opération militaire spéciale serait achevée en quelques mois seulement, et s'ils cessent de fournir leurs armes maintenant, alors leur opération militaire sera terminée en quelques jours", a-t-il ajouté.

Medvedev, ancien président russe de 2008 à 2012, a également fait l'éloge de l'armée russe, en la qualifiant d'"héroïque".