Le préfet du Val d’Oise a décidé d’interdire le rassemblement prévu samedi en hommage à Adama Traoré, tué au cours de son interpellation en juillet 2016.

Dans un message diffusé sur Twitter jeudi soir, la préfecture précise avoir pris sa décision après une "procédure contradictoire engagée avec le comité Vérité pour Adama".

Dès le début de l’après-midi et alors que le préfet avait déjà fait savoir qu’il envisageait cette interdiction, le comité organisateur avait fait savoir, dans un communiqué, qu’il maintenait son appel à manifester.

"Depuis sept ans, après chaque marche, la préfecture se dit satisfaite de la manière dont le comité Adama gère l'événement. Pourquoi cette défiance aujourd'hui? Dans le contexte actuel, et suite à la mort du jeune Nahel qui a bouleversé la France, la marche pour Adama est d'autant plus attendue et utile qu'elle permet aux manifestants de s'exprimer de manière collective et encadrée" écrit le comité Vérité pour Adama.

Cette décision intervient alors que la France a été secouée, depuis le mardi 27 juin, par des révoltes urbaines qui se sont traduites par de vives violences après la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier à Nanterre.

La question des violences policières et de leur caractère raciste a été largement soulevée par les manifestants qui réclament plus de justice et d’égalité dans les quartiers populaires.