Deux Palestiniens ont été tués vendredi par les tirs des forces de sécurité israéliennes qui ont pris d'assaut la vieille ville de Naplouse dans le nord de la Cisjordanie, ce qui a donné lieu à un affrontement armé avec des hommes armés palestiniens.

La Société palestinienne du Croissant-Rouge a fait savoir dans un communiqué que ses équipes "ont transféré les corps de deux martyrs de la vieille ville de Naplouse".

Plus tôt, des témoins oculaires ont déclaré à l’Agence Anadolu que la force spéciale israélienne avait pris d'assaut la vieille ville de Naplouse, déclenchant des affrontements avec des hommes armés palestiniens.

Ces témoins ont signalé que des renforts militaires israéliens sont arrivés dans la ville depuis la rue Al-Quds vers la vieille ville.

Cet assaut intervient deux jours après un raid de l'armée israélienne, d’une rare ampleur, dans le camp de Jénine qui a tué 12 Palestiniens et blessé 140 autres, dont 30 grièvement. Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait d'ailleurs fermement condamné jeudi la violence israélienne et son recours excessif à la force dans la ville occupée de Jénine.

"Les frappes aériennes et les opérations terrestres d'Israël dans un camp de réfugiés ont été les pires violences en Cisjordanie depuis de nombreuses années, avec un impact significatif sur les civils, dont plus de 100 blessés et des milliers forcés de fuir", a déclaré M. Guterres aux journalistes au siège de l'ONU à New York.

“Je condamne fermement tous les actes de violence contre les civils, y compris les actes de terreur”, a-t-il poursuivi/ “Cela s'applique à tout usage excessif de la force. Et évidemment, dans cette situation, il y a eu une force excessive utilisée par les forces israéliennes”, a-t-il précisé en réponse à un correspondant de l'Agence Anadolu qui lui a demandé si cela s'appliquait spécifiquement à Israël.