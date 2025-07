Durant l’intersaison, Kylian Mbappé fait toujours l’actualité. Pour cause, le joueur du Paris Saint-Germain a expliqué qu'il ne prolongerait pas son contrat au-delà de son bail, valable jusqu'en 2024. Des propos qui accentuent la pression sur le club de la capitale et le placent face à un dilemme : soit le PSG consent à vendre Mbappé, soit il le laisse partir libre de toute entrave.

Acquis 180 millions, Paris n’imaginait pas voir son joueur vedette partir pour zéro euro. Le président du club parisien n’a pas manqué de le faire savoir: “Ma position est très claire. Je ne veux pas me répéter à chaque fois : si Kylian veut rester, on veut qu'il reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne veut pas laisser partir gratuitement le meilleur joueur du monde. C'est impossible. C'est pour ça qu'il doit se décider la semaine prochaine, ou pis dans deux semaines. Et, s'il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte”, a-t-il annoncé ce mercredi 5 juillet en marge de la présentation du nouvel entraîneur parisien, Luis Enrique.

Si Mbappé décidait de partir cet été, les courtisans devraient payer le coût. Le Parisien estime un potentiel transfert entre 200 et 250 millions d'euros, ce qui pourrait en faire la plus grande transaction financière de l’histoire du football (le record étant détenu par les 222 millions dépensés par Paris en 2017 pour arracher Neymar au FC Barcelone). Paris a surtout réagi via une lettre le 3 juillet, annonce ce jeudi le journal L'Équipe, le même procédé qu'avait utilisé Mbappé pour sa non-prolongation.

Dans ce courrier, le PSG déplore les “énormes préjudices” et les “dommages causés” par l'annonce publique de Mbappé. “Comment voulez-vous qu'un club se positionne dès cet été en sachant que le joueur ne veut pas prolonger dans un an ? S'il a changé d'avis, pas de problème, mais ça aurait dû rester en privé et on aurait pu régler ça, entre nous, dès cet été”, explique le club.

Les divers ultimatums émanant du club parisien envers le joueur français ne sont guère appréciés par le clan Mbappé, en particulier sa mère, Fayza Lamari. D'après les informations de Jeune Afrique, cette dernière aurait même qualifié Nasser al-Khalaïfi de "gros menteur". Alors que les relations entre les deux parties semblent se détériorer de plus en plus, le Real Madrid, qui rêve de l'acquérir, sans compter les Anglais de Liverpool qui demeurent aux aguets pour recruter la superstar. Affaire à suivre…