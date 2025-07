"Il ne fait aucun doute que l'Ukraine mérite d'adhérer à l'OTAN", a déclaré M. Erdogan lors d'une conférence de presse conjointe tenue avec le président ukrainien dans la nuit de vendredi à samedi, ajoutant que "les deux parties devraient reprendre les pourparlers de paix".

"Dans cette guerre dont nous nous réveillerons bientôt au 500e jour, le peuple ukrainien défend l'intégrité territoriale et l'indépendance de son pays. Dès que le danger d'un conflit a commencé à se manifester, nous avons tout mis en œuvre pour empêcher la guerre", a fait savoir M. Erdogan.

La Turquie a déployé les "efforts les plus intenses pour mettre fin" à la guerre entre la Russie et l'Ukraine par le biais de pourparlers "sur la base du droit international", a-t-il ajouté.

"Je voudrais insister à nouveau sur un point que j'ai toujours défendu avec insistance : Une paix juste n'a pas de perdants. Malgré les différends entre les parties, notre désir le plus sincère est de revenir à la recherche de la paix dès que possible", a déclaré le président turc.

M. Zelensky s'est rendu en Turquie vendredi pour discuter des relations bilatérales et des questions régionales et internationales, notamment des derniers développements de la guerre, de l'accord sur les céréales de la mer Noire, de la garantie de la paix et de la stabilité dans la région de la mer Noire.

Il s'agissait de sa première visite officielle en Turquie depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui a débuté en février 2022.

Le président turc a, par ailleurs, annoncé que son homologue russe Vladimir Poutine se rendrait en Turquie en août.

Initiative concernant l'accord sur les céréales

En ce qui concerne l'accord sur les céréales de la mer Noire, M. Erdogan a déclaré qu'Ankara s'efforcerait de le prolonger avec des intervalles plus longs après son expiration prévue le 17 juillet.

"Nous travaillons sur la durée pendant laquelle nous pouvons prolonger [l'accord] après le 17 juillet. Nous espérons qu'il sera prolongé au moins une fois tous les trois mois, et non tous les deux mois. Nous essaierons de porter la durée de l'accord à deux ans", a-t-il déclaré.

En juin dernier, la Turquie, l'ONU, la Russie et l'Ukraine ont signé un accord à Istanbul pour reprendre les exportations de céréales à partir de trois ports ukrainiens de la mer Noire, qui avaient été interrompues après le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine en février 2022.

Un centre de coordination conjoint composé de représentants des trois pays et de l'ONU a été mis en place à Istanbul pour superviser les expéditions.

Selon les autorités turques, plus de 33 millions de tonnes de céréales ont été acheminées vers les populations dans le besoin.

Les responsables russes ont laissé entendre que Moscou pourrait bloquer l'extension de l'accord ce mois-ci, reprochant à certaines parties un non-respect de l'accord autorisant les exportations russes.

La Turquie, saluée au niveau international pour son rôle unique de médiateur entre l'Ukraine et la Russie, a exhorté à plusieurs reprises Kiev et Moscou à mettre fin à la guerre par le biais de pourparlers.

Le leadership de la Turquie au service de la paix

M. Zelensky a déclaré que Kiev souhaitait mettre en œuvre le plan de paix de son pays et que la Turquie était prête à assumer le leadership dans ce domaine. Il a également remercié M. Erdogan pour l'hospitalité de son pays, qui a accueilli des Ukrainiens en Turquie.

"Je suis ici à Istanbul pour remercier tous ceux qui œuvrent à la paix pour notre pays et nos peuples", a déclaré M. Zelensky.

Il s'est dit reconnaissant du soutien de la Turquie à l'intégrité territoriale de l'Ukraine.