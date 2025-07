La Russie a demandé en vain d'avoir accès aux enquêtes menées par la Suède et d'autres pays sur ces explosions, qui ont gravement endommagé les gazoducs reliant la Russie et l'Allemagne sous la mer Baltique.

"Nous avons demandé une nouvelle réunion publique du Conseil de sécurité de l'Onu sur les explosions de Nord Stream pour le 11 juillet", a déclaré Dmitry Polyansky, ambassadeur adjoint de la Russie à l'Onu, sur la plate-forme de messagerie Telegram.

Il a également indiqué que la Russie inviterait "quelques orateurs impartiaux intéressants" à la réunion.

En mars, la Russie n'a pas réussi à obtenir du Conseil de sécurité des Nations unies qu'il demande une enquête indépendante.

Moscou a déclaré que l'Occident était à l'origine des attentats. Les gouvernements occidentaux ont nié toute implication, tout comme l'Ukraine, qui combat les forces russes sur son territoire.

Les explosions se sont produites dans les zones économiques exclusives de la Suède et du Danemark. La Suède, le Danemark et l'Allemagne ont déclaré que leurs propres enquêtes étaient toujours en cours et que la Russie en avait été informée.