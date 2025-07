"Nous revenons de Turquie vers notre patrie en compagnie de nos soldats Denys Hennadiyovych Prokopenko, Svyatoslav Palamar, Serhiy Volynsky, Oli Khomenko, et Denis Schliha, qui seront, enfin, avec leurs proches" a écrit le président ukrainien sur Twitter partageant une vidéo lorsqu’il discute avec les soldats à bord de l’avion.

Les chefs du bataillon Azov, libérés dans le cadre d'un échange de prisonniers entre Kiev et Moscou, se trouvaient en Turquie pour des raisons de sécurité.

Plus de 2 000 prisonniers ont été échangés entre la Russie et l'Ukraine depuis le déclenchement de la guerre en février 2022, à la suite de contacts diplomatiques effectués par Erdogan avec les présidents de la Russie et de l'Ukraine.

Dans des déclarations précédentes, le président turc, Recep Tayyip Erdogan a déclaré que l'échange de prisonniers, réalisé grâce à la médiation de la Turquie, était un "pas important" vers la fin de la guerre entre les deux pays.

Erdogan a d’ailleurs souligné que son pays avait adopté une position impartiale et équilibrée dans le conflit opposant la Russie à l'Ukraine à l’occasion de l'inauguration d'un certain nombre de projets dans la province de Bayburt, dans le nord-est de la Turquie.

“Les prix de l'énergie et des denrées alimentaires ont atteint des niveaux records partout dans le monde, et en tant que Turquie, nous avons adopté une position impartiale et équilibrée dans la guerre entre la Russie et l’Ukraine”, a-t-il indiqué soulignant qu’Ankara ne pouvait permettre la détérioration de ses relations avec la Russie tout en les renforçant avec l'Ukraine.