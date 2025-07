Les Forces turques ont neutralisé un haut responsable présumé du groupe terroriste PKK dans la région de Zap, dans le nord de l'Irak, ont fait savoir lundi des sources de sécurité turques.

Ferit Yuksel, responsable présumé de la communication du groupe terroriste PKK, a été neutralisé dans une grotte de la région de Zap où il s’était retranché, selon les mêmes sources.

Les terroristes du PKK disposent de repaires de l'autre côté de la frontière turque, dans le nord de l'Irak, qu'ils utilisent pour préparer des attaques contre la Turquie.

La Turquie a lancé l'opération "Griffe-Serrure" au mois d'avril de l'année dernière pour cibler les repaires du groupe terroriste PKK dans les régions de Metina, Zap et Avasin-Basyan, dans le nord de l'Irak.

Cette opération avait été précédée par deux autres opérations - Griffe-Tigre et Griffe-Aigle - lancées en 2020 pour extirper des terroristes se cachant dans le nord de l'Irak et préparant des attaques transfrontalières en Turquie.

Au cours de sa campagne de terreur de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - classé comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne - s'est rendu responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.