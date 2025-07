“Si la Suède n'adopte pas une position claire contre le terrorisme, son adhésion à l'OTAN par la Turquie semble peu probable”, a déclaré lundi le directeur turc de la communication dans un message vidéo pour la table ronde sur les contributions de la Turquie à la sécurité transatlantique et à la transformation de l'OTAN.

"Le soutien et la tolérance accordés à l'autodafé du Coran sous couvert de liberté d'expression, ainsi que l'islamophobie et la xénophobie croissantes, ne peuvent être ignorés par la Turquie”, a indiqué par la même occasion Fahrettin Altun.

Le panel a eu lieu à Vilnius, en Lituanie, avant un sommet de l'OTAN qui va se dérouler les 11 et 12 juillet.

Le mois dernier, une personne a brûlé une copie du Coran sous protection policière devant une mosquée de Stockholm en Suède. Cette action a eu lieu le jour de l'Aïd al-Adha, l'une des principales fêtes religieuses islamiques célébrées par les musulmans du monde entier.

"Malheureusement, si la Suède ne prend pas les mesures nécessaires contre ces provocations et n'adopte pas une position claire contre le terrorisme, il semble peu probable que l'adhésion à l'OTAN soit approuvée par la Turquie", a ajouté M. Altun, avant de poursuivre : "En effet, lorsque la Finlande et la Suède ont demandé leur adhésion, nous leur avons clairement exprimé nos préoccupations et nos attentes ainsi qu'à nos autres alliés".

Il a précisé que la Finlande avait pris des mesures concrètes pour honorer ses engagements dans le cadre du mémorandum trilatéral et avait ouvert la voie à l'adhésion à l'OTAN.

"Cependant, la Suède ne semble pas suffisamment déterminée à remplir les conditions du mémorandum et à prendre ses distances avec le terrorisme", a indiqué Altun.

La Finlande et la Suède ont demandé leur adhésion à l'OTAN après que la Russie a lancé sa guerre contre l'Ukraine en février 2022.

Bien que la Turquie ait approuvé l'adhésion de la Finlande à l'alliance militaire, elle attend que la Suède mette en œuvre un mémorandum trilatéral signé en juin 2022 à Madrid pour répondre aux préoccupations d'Ankara en matière de sécurité.