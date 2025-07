Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, et le Premier ministre britannique Rishi Sunak, se sont mis d'accord mardi pour approfondir le partage de renseignements et la coopération dans la lutte contre le terrorisme.

Sunak, qui a rencontré le président Erdogan en marge du sommet de l'OTAN à Vilnius, la capitale de la Lituanie (11 et 12 juillet), a salué le soutien de la Turquie à l'adhésion de la Suède à l'OTAN et a félicité Erdogan pour ses efforts, a indiqué le bureau du Premier ministre dans un communiqué.

Les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement commun à veiller à ce que les relations entre le Royaume-Uni et la Turquie atteignent leur plein potentiel, en s'appuyant sur des liens commerciaux croissants et une coopération solide en matière de défense et de sécurité", a indiqué le communiqué, ajoutant que "les dirigeants ont également convenu d'approfondir l'échange de renseignements et la coopération en matière de lutte contre le terrorisme".

Les deux dirigeants ont notamment évoqué la récente visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky en Turquie et insisté sur l'importance de prolonger l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire.