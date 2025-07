Le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue américain Joe Biden ont abordé mardi plusieurs sujets, notamment les relations bilatérales, la coopération en matière de sécurité et les questions régionales.

"Nous avons discuté de nos relations bilatérales et des possibilités de coopération dans le domaine de la sécurité", a déclaré M. Erdogan sur Twitter à propos de ces entretiens qui ont eu lieu en marge du sommet de l’Otan qui se tient en Lituanie les 11 et 12 juillet.

M.Erdogan a formulé l’espoir que ces contacts aboutiront à un résultat positif.

La direction de la communication de la présidence en Turquie a également indiqué que les deux dirigeants ont évoqué durant la réunion les relations politiques, économiques et commerciales entre la Turquie et les États-Unis, les possibilités de coopération en matière de sécurité et les questions régionales.

La Maison Blanche a de son côté souligné que Biden avait félicité Erdogan pour l'accord que le dirigeant turc avait conclu avec le premier ministre suédois, Kristersson, et le secrétaire général de l'OTAN Stoltenberg, en vue de transférer au parlement turc le protocole d'adhésion de la Suède à l'OTAN pour ratification.

Les questions régionales d'intérêt commun, notamment le soutien durable à l'Ukraine et l'importance de préserver la stabilité dans la mer Égée, ont également été passées en revue lors des entretiens entre les deux présidents.

Les 31 dirigeants de l'OTAN sont rassemblés dans la capitale lituanienne, Vilnius, pour discuter de la guerre en Ukraine, de l'adhésion de la Suède à l'OTAN et des mesures visant à renforcer la défense et la dissuasion au sein de l’Alliance.

La Turquie est membre de l'OTAN depuis plus de 70 ans et possède la deuxième plus grande armée au sein de l’Alliance.